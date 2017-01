WDR 3 Konzert - 25.01.2017 Concerto discreto - Meeresrauschen und Trommelsolo

Vivi Vassileva zeigt, welche Vielfalt in Marimbaphon, Vibraphon, Trommel und Co. steckt. Sie ist eines der großen Talente ihres Fachs – und bei ihrem Debüt im Bonner Arithmeum gerade mal 22 Jahre alt.

Die Schlagzeugerin mit bulgarischen Wurzeln fand ihre große Liebe am Schwarzmeerstrand: Fast jeden Sommerabend hörte sie dort mit Begeisterung zu, wenn sich die Musiker trafen, um die traditionelle Musik ihrer bulgarischen Heimat zu spielen. Das ließ in ihr den Wunsch reifen, selbst Musikerin zu werden. Zuerst sollte sie Geige lernen, wie ihre drei Geschwister. Kein Wunder, wenn man einen Geiger als Vater hat. Aber Vivi weiß schon früh: das Schlagzeug ist es. Erst vor kurzem hat sie ihr Musikstudium abgeschlossen, das sie unter anderem beim kürzlich verstorbenen Peter Sadlo an der Münchner Musikhochschule absolviert hat. Die junge Schlagzeugerin kann auf eine beachtliche Karriere zurückschauen. Unter anderem hat sie zwei Sonderpreise beim ARD-Musikwettbewerb 2014 gewonnen.

Nebojsa Jovan Zivkovic

Ilijas für Marimbafon solo



Bruce Hamilton

Interzones für Vibrafon und Tape



Keiko Abe

Variation on Dowland's Lachrimae Pavana für Marimbafon solo



Klaus Hinrich Stahmer

Erinnerungen an einen Holzsammler für Rahmentrommel und Stimme



John Psathas

One Study One Summary für Perkussion



Nebojsa Jovan Zivkovic

Ultimatum für Marimbafon solo



Oriol Cruixent

Marimba Moksha, op. 46 für Marimbafon solo



Alexej Gerassimez

Asventuras für kleine Trommel solo



Guillo Espel

Zamba Para Escuchar Tu Silencio für kleines Marimbafon solo



Vivi Vassileva

Kalino Mome für Marimbafon, Vibrafon, Glockenspiel und Setup



Vivi Vassileva, Schlagzeug

Aufnahme vom 14. November 2016 aus dem Arithmeum, Bonn

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Michael Breugst